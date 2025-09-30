В Европе поймали еще одного украинца, причастного к подрыву «Северных потоков»

Задержан еще один украинец, которого подозревают в причастности к подрыву газопровода «Северные потоки». Арестован он был на территории Польши. Об этом сообщили в местных СМИ.
«В Польше задержан украинец Владимир Ж., подозреваемый Германией в причастности к взрыву на газопроводе „Северный поток“», — указано в сообщении радиостанции RMF FM. Отмечается, что мужчина был в розыске после выданного европейского ордера немецким судом.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года, после чего Германия начала расследование и объявила в розыск нескольких подозреваемых. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия хотела бы принимать участие в следствии, но все предложения были отвергнуты. Об этом сообщало RT.
