В Европе поймали еще одного украинца, причастного к подрыву «Северных потоков»

RMF FM: в Польше задержан украинец, причастного к подрыву «Северных потоков»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинец задержан на основании ранее выданного европейского ордера, сообщила радиостанция
Украинец задержан на основании ранее выданного европейского ордера, сообщила радиостанция Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Задержан еще один украинец, которого подозревают в причастности к подрыву газопровода «Северные потоки». Арестован он был на территории Польши. Об этом сообщили в местных СМИ.

«В Польше задержан украинец Владимир Ж., подозреваемый Германией в причастности к взрыву на газопроводе „Северный поток“», — указано в сообщении радиостанции RMF FM. Отмечается, что мужчина был в розыске после выданного европейского ордера немецким судом.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года, после чего Германия начала расследование и объявила в розыск нескольких подозреваемых. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия хотела бы принимать участие в следствии, но все предложения были отвергнуты. Об этом сообщало RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержан еще один украинец, которого подозревают в причастности к подрыву газопровода «Северные потоки». Арестован он был на территории Польши. Об этом сообщили в местных СМИ. «В Польше задержан украинец Владимир Ж., подозреваемый Германией в причастности к взрыву на газопроводе „Северный поток“», — указано в сообщении радиостанции RMF FM. Отмечается, что мужчина был в розыске после выданного европейского ордера немецким судом. Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года, после чего Германия начала расследование и объявила в розыск нескольких подозреваемых. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия хотела бы принимать участие в следствии, но все предложения были отвергнуты. Об этом сообщало RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...