Уволилась воспитатель, избившая девочку в детском саду Асбеста

Женщина написала заявление по собственному желанию (архивное фото)
Воспитатель детсада №35 в Асбесте (Свердловская область), поднявшая руку на ребенка, уволилась. Об этом URA.RU рассказала заведующая учреждением.
«Уволилась по собственному желанию. Сейчас идет расследование», — пояснила руководитель, отказавшись от более подробного комментария.
Об инциденте сообщила свердловская прокуратура. По данным ведомства, воспитатель якобы избила ребенка. На теле и лице малышки остались ссадины.
