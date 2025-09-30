Уволилась воспитатель, избившая девочку в детском саду Асбеста

Женщина написала заявление по собственному желанию (архивное фото)
Женщина написала заявление по собственному желанию (архивное фото)

Воспитатель детсада №35 в Асбесте (Свердловская область), поднявшая руку на ребенка, уволилась. Об этом URA.RU рассказала заведующая учреждением. 

«Уволилась по собственному желанию. Сейчас идет расследование», — пояснила руководитель, отказавшись от более подробного комментария. 

Об инциденте сообщила свердловская прокуратура. По данным ведомства, воспитатель якобы избила ребенка. На теле и лице малышки остались ссадины. 

