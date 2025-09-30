Сколько стоит арендовать и оборудовать квартиру в Челябинске

Снять и обставить квартиру мебелью в Челябинске можно за 100 000 рублей
Снять «однушку» в городе в среднем можно за 24 000 рублей в месяц
В Челябинске снять «однушку» в среднем можно за 24 000 рублей в месяц. При этом на покупку минимального набора новой мебели и техники уйдет 73 700 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Купить мебель и технику с рук можно значительно дешевле — за 33 000 рублей. Средняя экономия при покупке минимального набора в съемное жилье в ресейле составит 63%», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас в Челябинске снять студию можно за 22 000 рублей, а «однушку» — за 24 000 рублей в месяц. При этом за лето спрос на арендные квартиры-студии вырос на 25%, а на однокомнатное жилье — на 24%. Покупка мебели и техники с рук в среднем обойдется челябинцам в 33 000 рублей, а купить комплекс новой мебели и техники можно за 73 700 рублей. Таким образом, купив мебель и технику, бывшую в употреблении, можно сэкономить 40 700 рублей.

Долгосрочная аренда студии среди городов-миллионников и деловых центров России по итогам лета 2025 года дешевле всего обойдется жителям Владивостока (16 тысяч рублей в месяц), Томска, Новосибирска и Красноярска (по 23 тысячи рублей), Нижнего Новгорода и Екатеринбурга (по 25 тысяч рублей).

Дешевле всего снять однокомнатное жилье во Владивостоке (25 000), Томске (26 500), Новосибирске (27 000 рублей). Дороже всего арендовать жилье в Москве. Там снять студию или «однушку» в среднем можно за 60 тысяч рублей в месяц.

