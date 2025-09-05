В Челябинске из-за наплыва студентов на треть снизилось число съемных квартир

В Челябинске съемных квартир стало на 35% меньше
В среднем квартиры стоят 23 000 рублей в месяц
В среднем квартиры стоят 23 000 рублей в месяц Фото:

В Челябинске в сентябре 2025 года выбор съемных квартир снизился на 35%. В среднем однокомнатное арендное жилье стоит 23 000 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе Сбербанка со ссылкой на исследование «Домклик».

«В Челябинске с мая по сентябрь 2025 года стоимость однокомнатного съемного жилья достигла 23 000 рублей в месяц. При этом число съемных квартир снизилось на 35%», — сообщили в пресс-службе.

Как отмечается в исследовании, в среднем ставки растут в городах-миллионниках, где цены на съемное жилье изначально невысоки. С мая по сентябрь стоимость аренды значительно увеличилась в Самаре (+20% до 24 000), Волгограде (+17% до 24 000), Воронеже и Омске (+15% до 23 000 рублей в месяц). И только в Екатеринбурге (30 000), Краснодаре (23 000) и Челябинске (23 000 рублей) ставки аренды жилья остались на прежнем уровне.

При этом ситуация с ипотекой в Челябинске существенно повлияла на объемы предложения. Чаще всего горожане снимали жилье комфорт- и эконом-класса. В среднем по России число арендных квартир снизилось на 28%. Объемы съемного жилья больше всего сократились в Екатеринбурге (-68%), Омске (-60%) и Уфе (-49%).

Квартиры в Челябинске начали пользоваться повышенным спросом в августе 2025 года в преддверии учебного сезона. Как отметила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Шатрукова, студенты активно арендовали не только отдельное жилье, но также и предпочитали снимать большие квартиры и жить там совместно — по двое или по трое. Это выгодно как самим студентам, так и арендаторам, которые счастливы, что сдали квартиру за «дорого».

