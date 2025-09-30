Власти Чехии приняли решение запретить въезд на территорию страны гражданам России, обладающим дипломатическими и служебными паспортами, если они не аккредитованы в республике. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
«По моему сегодняшнему предложению правительство запретило въезд в Чехию российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, не имеющим национальной аккредитации в Чехии», — написал Липавский в соцсети X. По его словам, введенные ограничения распространяются также на международные аэропорты, расположенные на территории Чехии.
Ранее чешский президент Петр Павел призвал сбивать российские военные самолеты при нарушении воздушного пространства стран-членов НАТО. Он считает, что якобы «крайне безответственные» действия Москвы обостряют ситуацию в Европе.
Политолог Сергей Латышев в ответ на это отметил, что европейские страны намеренно разжигают конфликт с Россией. По его мнению, западные страны выбрали курс на эскалацию, применяя не только медийные ресурсы, но и вводя запреты на активность отдельных политиков и целых партий, фальсифицируя результаты выборов. Также они устраняют оппозиционно настроенных лиц, включая американского общественного деятеля Чарли Кирка, убитого в сентябре.
