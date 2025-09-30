Задержанному свердловскому экс-вице-губернатору нашли временную замену

Исполнять обязанности политического вице-губернатора Свердловской области вместо задержанного Олега Чемезова временно будет первый замгубернатора Алексей Шмыков. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Кандидатуру нового вице-губернатора [после отставки Чемезова 25 сентября] должна согласовать Москва, но фамилию сменщика туда пока не отправили. Поэтому обязанности вице-губернатора пока исполняет Шмыков», — сказал собеседник.
Шмыкова официально утвердили в должности первого зама 25 сентября. В этот же день Чемезов был отправлен в отставку. 29 сентября его задержали по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Чемезов занимал свой пост с 2021 года, курировал вопросы внутренней политики.
