Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказал о ночной операции в Серебрянском лесничестве и о рукопашном столкновении с вражеским наблюдателем. По его словам, группа из пяти бойцов две недели готовила проход через минные заграждения, а столкновение закончилось «ликвидацией ножом» — решением, принятым в доли секунды, когда другого выхода не было.
Российские бойцы преодолели около 1,5 километра, ползком приближаясь к опорному пункту ВСУ, где находились от трех до четырех украинских военнослужащих, преимущественно минометчиков. Одного из бойцов противника, выполнявшего функции наблюдателя, командование группы решило ликвидировать в первую очередь.
О ночной операции «Аид» рассказал в своем telegram-канале. URA.RU объединил ключевые моменты в один материал.
Задача и готовность
Операция задумывалась как тихое проникновение в тыл: «мы хотели пробиться в тыл… выйти на 4,5 километра в тыл противника, чтобы зайти в дальний рубеж». По словам «Аида», перед выходом группа почти две недели прокладывала путь через минные поля между лесом и болотом, учила обходы и использовала маскировку — в том числе накидки, «защищающие от обнаружения тепловизорами». В состав заходившей пятерки вошли он сам и четверо бойцов, которых он называет по позывным.
Подход и обнаружение позиции
Подход к опорному пункту велся ползком, на небольшую дистанцию. По разведданным там располагалась небольшая группа — «от трех до четырех» человек, предположительно минометчики. Задача «Аида» и еще одного бойца была нейтрализовать наблюдателя и взять пленных. Когда до цели оставалось несколько метров, наблюдатель встал в 5–6 метрах — и в самый неподходящий момент отвернулся, чтобы «сходить в туалет».
Ножевой бой — момент выбора
«Аид» описывает, как попытка достать винтовку провалилась: ремень застрял между наплечником и броней, времени на маневры не оставалось.
«Я просто вскочил на ноги, выхватил NR-18 нож свой и накинулся на него сзади. Накидкой от тепловизора я ему лицо закрыл и начал клиента принимать уже ножом», — говорит он.
По его словам, это «тяжелее, чем кажется», один-два удара не заканчивают дело, человек кричит, приходится действовать дальше. В ходе схватки второй разведчик бросил гранату в блиндаж — по словам «Аида», граната положила остальных и сорвала возможность взять пленных.
Непонятное чувство
В интервью «Аид» возвращается к тому, как физически и психологически тяжело работать холодным оружием: «само ощущение, когда сталь заходит в плоть, оно немножко тебя приводит в непонятное чувство… Когда адреналин проходит, тогда начинает эта картина в голове переигрываться». Он признает, что такие вещи неприятно вспоминать и что рукопашный ножевой бой отличается от огнестрельного по эмоциональной нагрузке.
Потери и реальность операции
«Аид» отмечает и боевые потери своей стороны: один сапер получил тяжелое ранение на минном поле и остался инвалидом. Основная же оперативная задача — выход вглубь — была выполнена частично: налет состоялся, но взятие пленных не удалось из-за взрыва и боевой динамики.
