«Я не хотел, чтобы так получилось»: появились новые подробности жестокого убийства у московского банка

В отделении банка на юге Москвы бывший сотрудник, который не смог смириться с увольнением, прибыл в отделение и зарезал свою начальницу. Позже нападавшего задержали.
В новостных telegram-каналах появились подробности о нападавшем и пострадавшей женщине. По их информации, от рук своего бывшего подчиненного Константина Топорова погибла 39-летняя Наталья Паскова. Что известно об этих людях на данный момент — в материале URA.RU.
Нападавший оказался бывшим сотрудником банка
Убийцей оказался сотрудник банка и подчиненный погибшей женщины — Константин Топоров. Согласно информации telegram-канала «112», Топоров периодически нарушал установки и правила. Помимо этого, он неоднократно скандалил с коллегами, клиентами и отказывался обслуживать последних. Из-за этого начальница отдела Наталья Паскова его неоднократно штрафовала. После череды нарушений женщина уволила Топорова.
Позже уволенный работник приехал в отделение банка на своем автомобиле, чтобы выяснить отношения с бывшей начальницей, принеся с собой нож. Убил он ее прямо на рабочем месте. Также указано, что после задержания мужчина рыдал в полицейской машине повторяя: «я не хотел, чтобы так получилось».
Согласно информации telegram-канала «Осторожно, новости», в корпоративной программе банка у Топорова стоял интерес «ножи». Также он вел свой блог, в котором писал статьи, связанные с религией и переводом «Библии».
За год до этого, согласно его сообщению на странице в социальных сетях, он уже сталкивался с конфликтами со своим начальством. Во время работы в другой компании он подрался с руководителем, после чего также был уволен.
Наталья Паскова отработала в банке 20 лет
Погибшая 39-летняя Наталья Паскова проработала в компании большую часть своей жизни — 20 лет. В банк она пришла в 18 лет и была на хорошем счету. У Натальи Пасковой остался муж и 9-летний сын.
«Почти в течение двух недель связывалась со мной чуть ли не каждый день, с сотрудниками отделов, которые взяли в работу обращение и в начале дали не совсем точный и развернутый ответ; работала над тем, чтобы в конце концов мне дали корректный ответ и решили сложившуюся ситуацию», — писали клиенты о работе Пасковой. Ее слова приводят также «Осторожно, новости».
Муж Пасковой приехал с пистолетом
Муж убитой Натальи Пасковой прибыл на место происшествия с пистолетом. Он требовал отдать ему убийцу.
«Где убийца? У меня супругу убили!» — выкрикивал мужчина. Его слова приводит telegram-канал «112».
Кого винит отец Пасковой
Отец погибшей уверен, что во всем виновато руководство организации. По его словам, уже сообщалось о том, что неадекватный человек работает в филиале банка.
«Сигналы подавали, говорили, что неадекват работает…» — рассказал мужчина. Его слова приводит 360.ru. Он также добавил, что никаких мер никто не предпринял и они дождались трагедии.
