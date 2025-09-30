Муж убитой начальницы в Москве приехал с пистолетом на место трагедии

В офисе Сбербанка в Москве была убита топ-менеджер, которую, предварительно, прямо на рабочем месте зарезал коллега. Муж убитой прибыл на место происшествия, вооружившись пистолетом.
На месте трагедии мужчина громко требовал выдать ему убийцу, выкрикивая: «Где убийца?» и «У меня супругу убили!». Его слова передает корреспондент «112». Сотрудники полиции, работавшие на месте, мгновенно отреагировали на появление вооруженного мужчины.
Ранее сообщалось, что сотрудник одного из банков совершил нападение с ножом на свою руководительницу. Инцидент произошел в отделении банка, расположенном на улице Автозаводской. Предварительной причиной преступления стал личный конфликт между сотрудницей и ее подчиненным. В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.