Муж убитой начальницы в Москве приехал с пистолетом на место трагедии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте трагедии мужчина громко требовал выдать ему убийцу
На месте трагедии мужчина громко требовал выдать ему убийцу Фото:
новость из сюжета
Бывший сотрудник московского банка зарезал свою начальницу

В офисе Сбербанка в Москве была убита топ-менеджер, которую, предварительно, прямо на рабочем месте зарезал коллега. Муж убитой прибыл на место происшествия, вооружившись пистолетом.

На месте трагедии мужчина громко требовал выдать ему убийцу, выкрикивая: «Где убийца?» и «У меня супругу убили!». Его слова передает корреспондент «112». Сотрудники полиции, работавшие на месте, мгновенно отреагировали на появление вооруженного мужчины.

Ранее сообщалось, что сотрудник одного из банков совершил нападение с ножом на свою руководительницу. Инцидент произошел в отделении банка, расположенном на улице Автозаводской. Предварительной причиной преступления стал личный конфликт между сотрудницей и ее подчиненным. В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В офисе Сбербанка в Москве была убита топ-менеджер, которую, предварительно, прямо на рабочем месте зарезал коллега. Муж убитой прибыл на место происшествия, вооружившись пистолетом. На месте трагедии мужчина громко требовал выдать ему убийцу, выкрикивая: «Где убийца?» и «У меня супругу убили!». Его слова передает корреспондент «112». Сотрудники полиции, работавшие на месте, мгновенно отреагировали на появление вооруженного мужчины. Ранее сообщалось, что сотрудник одного из банков совершил нападение с ножом на свою руководительницу. Инцидент произошел в отделении банка, расположенном на улице Автозаводской. Предварительной причиной преступления стал личный конфликт между сотрудницей и ее подчиненным. В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...