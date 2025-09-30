Льготников предупредили, что скоро они не смогут выбирать между деньгами и другими услугами

Россияне, получающие социальные льготы до 1 октября 2025 года могут выбрать форму предоставления набора социальных услуг (НСУ): в виде определенных услуг или деньгами. О такой возможности напомнила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова. Если гражданин не будет менять вид льготы, она останется без изменений.
«Для тех, кто желает изменить способ получения и перейти на денежные выплаты или вернуться к услугам, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России до 1 октября текущего года. Выбранный вариант начнет действовать с 1 января следующего года», — рассказала «Ленте.ру» Перминова.
Перминова объяснила, что федеральные льготники, получающие ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), имеют право самостоятельно определять способ получения набора социальных услуг — обеспечение лекарствами, санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Либо же альтернативный вариант — деньги.
Сенатор уточнила, что для смены формы предоставления услуг необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России не позднее 1 октября 2025 года. Оформить заявление можно тремя способами: через портал Госуслуг, лично в клиентских службах Пенсионного фонда или в МФЦ.
Ранее в Социальном фонде России и Общественной палате напоминали, что полный денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 1 728 рублей в месяц, а натуральная форма включает бесплатные лекарства, путевки в санатории и проезд к месту лечения. Льготники могут отказаться как от всех натуральных льгот в пользу денежной выплаты, так и от отдельных услуг.
