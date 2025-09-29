29 сентября 2025

В Сургуте завершается масштабная кампания по ремонту дворов

В Сургуте за лето и осень обновили 15 дворов. 14 из них благоустроили в рамках программы муниципальной программы по формированию комфортной городской среды, еще один — по инициативному бюджетированию. Для сравнения — в 2024 году было приведено в порядок 13 дворов.

«Готовность 13 объектов составляет 100%, на двух площадках осталось установить малые архитектурные формы. На пяти адресах работы завершили с опережением сроков. К 1 октября все мероприятия будут закрыты», — сообщил начальник отдела капитального ремонта и благоустройства жилищного фонда департамента городского хозяйства администрации Сургута Алексей Дронов.

В этом году основной упор сделали на ремонт проездов, тротуаров и парковок. В ряде дворов установили новые детские и спортивные площадки. По словам Дронова, минимальный перечень работ позволяет оперативно приводить дворы в порядок. В дальнейшем жители могут заявляться в программу благоустройства для дополнительных улучшений — расширения парковок или установки спортивных или детских площадок.

Софинансирование для жильцов составляет до 20% от стоимости работ, в отдельных случаях оно обнуляется. «Есть адреса, где за счет расположения рядом с социальными объектами жители не платят вовсе. В остальных случаях, например при ремонте проездов, с квадратного метра нового асфальта с жителей дома выходит около 780 -рублей. Остальные 80 — 90% покрывает администрация города», — уточнил Дронов.

Отдельным примером стал двор на улице Университетской, 21. Здесь благоустройство провели на кровле паркинга — это первый подобный случай в Сургуте. В мэрии также уточнили, что при разработке проектов учитываются мнения самих жителей.

