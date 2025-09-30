Студент, напавший на архангельский техникум, арестован

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Фото:
новость из сюжета
Студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске

Бывшему студенту архангельского техникума предъявлено обвинение региональными следственными органами СКР в покушении на убийство. Суд заключил его под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Архангельской области и НАО.

«В Архангельске бывшему студенту техникума предъявлено обвинение в покушении на убийство и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Согласно информации корреспондента ТАСС, студент арестован на два месяца.

Нападение произошло утром 29 сентября 2025 года: бывший студент, ранее отчисленный из техникума, проник в здание с ножом и ранил преподавателя, социального педагога и одного из студентов, который пытался его остановить. После этого в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц», а также начато расследование по факту ненадлежащей охраны учебного заведения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшему студенту архангельского техникума предъявлено обвинение региональными следственными органами СКР в покушении на убийство. Суд заключил его под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Архангельской области и НАО. «В Архангельске бывшему студенту техникума предъявлено обвинение в покушении на убийство и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Согласно информации корреспондента ТАСС, студент арестован на два месяца. Нападение произошло утром 29 сентября 2025 года: бывший студент, ранее отчисленный из техникума, проник в здание с ножом и ранил преподавателя, социального педагога и одного из студентов, который пытался его остановить. После этого в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц», а также начато расследование по факту ненадлежащей охраны учебного заведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...