Студент, напавший на архангельский техникум, арестован

Бывшему студенту архангельского техникума предъявлено обвинение региональными следственными органами СКР в покушении на убийство. Суд заключил его под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Архангельской области и НАО.
«В Архангельске бывшему студенту техникума предъявлено обвинение в покушении на убийство и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Согласно информации корреспондента ТАСС, студент арестован на два месяца.
Нападение произошло утром 29 сентября 2025 года: бывший студент, ранее отчисленный из техникума, проник в здание с ножом и ранил преподавателя, социального педагога и одного из студентов, который пытался его остановить. После этого в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц», а также начато расследование по факту ненадлежащей охраны учебного заведения.
