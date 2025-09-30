Более миллиона рублей задолжал налоговой Николай Басков

Народный артист России Николай Басков задолжал налоговой службе более миллиона рублей. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.
«ФНС выставила счет певцу. Золотой голос России задолжал 1 миллион 253 тысячи 451 рубль по своему ИП», — указано в посте канала «Звездач». Также в посте указали, что Басков занимается ремонтом своего особняка.
Ранее сообщалось, что ежегодный доход Николая Баскова превышает 171 миллион рублей, основную часть которого составляют концерты, телеведущая деятельность и сдача недвижимости в аренду. На фоне роста гонораров и доходов российских артистов, случаи возникновения налоговых задолженностей у известных исполнителей периодически становятся предметом внимания СМИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.