Умерла вдова Григория Чухрая

Умерла Ирина Чухрай
Ушла из жизни вдова режиссера фильма «Баллада о солдате» Григория Чухрая — Ирина Чухрай. Об этом сообщил источник близкий к семье кинематографиста.
«Ирина Чухрай умерла на 106-м году жизни», — передает ТАСС со ссылкой на свой источник. Чухрай жила с семьей дочери.
Близкие семьи выражают соболезнования. Коллеги Чухрай вспоминают ее как доброго и отзывчивого человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!