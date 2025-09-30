Умерла вдова Григория Чухрая

Умерла Ирина Чухрай
Умерла Ирина Чухрай

Ушла из жизни вдова режиссера фильма «Баллада о солдате» Григория Чухрая — Ирина Чухрай. Об этом сообщил источник близкий к семье кинематографиста.

«Ирина Чухрай умерла на 106-м году жизни», — передает ТАСС со ссылкой на свой источник. Чухрай жила с семьей дочери.

Близкие семьи выражают соболезнования. Коллеги Чухрай вспоминают ее как доброго и отзывчивого человека.

