По всей России пройдет проверка систем оповещения с включением сирен

Всероссийская проверка системы гражданской обороны с включением сирен намечена на 1 октября. Об этом предупреждает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, масштабное тестирование средств оповещения пройдет во всех субъектах РФ и затронет большинство городов страны.
«В субъектах России 1 октября пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — указано в telegram-канале ведомства.
В министерстве уточнили, что в рамках проверки планируется включение электросирен и громкоговорителей. Также будет произведена временная замена вещания российских общедоступных телевизионных и радиоканалов.
Тест оповещения проводится дважды в год — в марте и октябре, передает «Царьград». При этом сирены не являются призывом к эвакуации или другим действиям, уточнили в МЧС. Услышав звуковой сигнал, гражданам рекомендовано включить местные теле- или радиоканалы для прослушивания соответствующей информации, подчеркивает портал 360.ru. Спасатели просят население не паниковать во время проверки и выполнять инструкции, которые прозвучат по официальным каналам связи.
