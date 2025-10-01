Малоимущим россиянам предложили выдавать продовольственные сертификаты

В Госдуме хотят сертифицировать продукты для малоимущих граждан
В Госдуме хотят сертифицировать продукты для малоимущих граждан

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и первым замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым подготовила законопроект о введении продовольственного сертификата для малоимущих. Документ будет внесен на рассмотрение Госдумы 30 сентября.

«Этот закон позволит обеспечить социальную справедливость: никто не должен оставаться без базовых продуктов питания. Мы предлагаем инструмент, который реально работает в регионах и теперь станет доступен для всех нуждающихся в России», — заявил парламентарий ТАСС.

Согласно законопроекту, номинальная стоимость сертификата составит 30% от регионального прожиточного минимума. Право на получение получат граждане, постоянно проживающие на территории РФ и имеющие доход ниже установленной законом величины. Ярослав Нилов подчеркнул, что средства сертификата будут строго целевыми: их можно будет потратить только на покупку базовых продуктов питания. При этом приобретение алкоголя, табака и товаров не первой необходимости исключено. В пояснительной записке отмечается, что подобная мера уже действует в ряде регионов и показала свою эффективность.

Ранее аналогичные программы поддержки запускались на уровне отдельных субъектов РФ — например, в отдельных регионах Урала и Сибири. Авторы инициативы считают, что федеральный масштаб увеличит социальную защищенность наиболее уязвимых слоев населения. В случае одобрения закон может вступить в силу с 1 января 2026 года.

