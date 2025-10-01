Некоторым российским пенсионерам хотят назначить новую выплату

В России предложили установить федеральную надбавку для пенсионеров от 70 лет ко Дню пожилого человека. Сумма разовой выплаты будет составлять 5 тысяч рублей, указано в обращении депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду».
«Предлагаем проработать вопрос об установлении на федеральном уровне дополнительной единовременной выплаты наряду с региональной для граждан 70 лет в размере 5 тысяч рублей. Данную выплату целесообразно приурочить к Международному дню пожилого человека 1 октября», — написано в официальном документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
По мнению авторов, сейчас целевые выплаты по случаю праздника введены не во всех регионах РФ, а суммы помощи не регламентированы. Такая ситуация приводит к возникновению дисбаланса в условиях для пенсионеров, обладающих схожими заслугами перед государством, однако проживающих в различных субъектах страны. Это противоречит идее формирования единого социального пространства, уверены справедливороссы.
В стране с 1 октября увеличены пенсии для военных пенсионеров и бывших силовиков. Индексация составила 7,6%, отмечает «Царьград». При этом подавляющее большинство россиян по-прежнему планирует в старости получать пенсию и иметь дополнительный источник дохода, передает портал 360.ru.
