В крупном пермском ТЦ продают два торговых помещения за 74 миллиона рублей

В Перми на продажу выставили два торговых помещения на первом этаже торгового центра «Столица» по улице Мира, 41/1. Общая стоимость объектов составляет 74,5 млн рублей, указано на сайте бесплатных объявлений.
«Первый лот — помещение площадью 83 квадратных метра, которое сейчас арендует оператор связи t2, продается за 40 млн рублей. Второй объект — 60 квадратных метров с арендатором „Мегафон“ — оценили в 34,5 млн рублей», — говорится в описании на портале «Авито».
По данным продавца, окупаемость первого помещения составляет восемь лет при месячной арендной плате в 400 тысяч рублей. Второе помещение окупится за девять лет, оно сдано в аренду за 320 тысяч рублей в месяц.
В последние месяцы в Перми наблюдается рост числа предложений по продаже коммерческой недвижимости с арендаторами. URA.RU уже рассказывало, что ранее новым собственникам предлагали приобрести три помещения в ТЦ «Пирамида», где размещаются «Детский мир» и бургерная «Ронни», а также здание старейшего ресторана города. По данным профильных агентств, такие объекты пользуются повышенным спросом у инвесторов.
