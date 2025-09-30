30 сентября 2025

В крупном пермском ТЦ продают два торговых помещения за 74 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Площади занимают федеральные операторы сотовой связи
Площади занимают федеральные операторы сотовой связи Фото:

В Перми на продажу выставили два торговых помещения на первом этаже торгового центра «Столица» по улице Мира, 41/1. Общая стоимость объектов составляет 74,5 млн рублей, указано на сайте бесплатных объявлений.

«Первый лот — помещение площадью 83 квадратных метра, которое сейчас арендует оператор связи t2, продается за 40 млн рублей. Второй объект — 60 квадратных метров с арендатором „Мегафон“ — оценили в 34,5 млн рублей», — говорится в описании на портале «Авито».

По данным продавца, окупаемость первого помещения составляет восемь лет при месячной арендной плате в 400 тысяч рублей. Второе помещение окупится за девять лет, оно сдано в аренду за 320 тысяч рублей в месяц.

В последние месяцы в Перми наблюдается рост числа предложений по продаже коммерческой недвижимости с арендаторами. URA.RU уже рассказывало, что ранее новым собственникам предлагали приобрести три помещения в ТЦ «Пирамида», где размещаются «Детский мир» и бургерная «Ронни», а также здание старейшего ресторана города. По данным профильных агентств, такие объекты пользуются повышенным спросом у инвесторов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на продажу выставили два торговых помещения на первом этаже торгового центра «Столица» по улице Мира, 41/1. Общая стоимость объектов составляет 74,5 млн рублей, указано на сайте бесплатных объявлений. «Первый лот — помещение площадью 83 квадратных метра, которое сейчас арендует оператор связи t2, продается за 40 млн рублей. Второй объект — 60 квадратных метров с арендатором „Мегафон“ — оценили в 34,5 млн рублей», — говорится в описании на портале «Авито». По данным продавца, окупаемость первого помещения составляет восемь лет при месячной арендной плате в 400 тысяч рублей. Второе помещение окупится за девять лет, оно сдано в аренду за 320 тысяч рублей в месяц. В последние месяцы в Перми наблюдается рост числа предложений по продаже коммерческой недвижимости с арендаторами. URA.RU уже рассказывало, что ранее новым собственникам предлагали приобрести три помещения в ТЦ «Пирамида», где размещаются «Детский мир» и бургерная «Ронни», а также здание старейшего ресторана города. По данным профильных агентств, такие объекты пользуются повышенным спросом у инвесторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...