03 сентября 2025

В Перми продается здание с легендарным рестораном

Пермская корпорация ищет нового владельца для здания с мясным рестораном
Мясной ресторан занимает здание уже два года
Мясной ресторан занимает здание уже два года

В Перми выставлено на продажу здание, в котором расположен мясной ресторан «Партизан». Объект оценивают в 65 млн рублей, рассказали URA.RU в пермской корпорации «Перспектива», которая занимается поиском новых собственников здания.

«Продается двухэтажное здание ресторана „Партизан“, расположенное в центре Перми. Цена объекта составляет 65 млн рублей. Это готовый арендный бизнес», — сообщили в корпорации корреспонденту агентства. Уточняется, что с рестораном заключен договор аренды, который истекает только в 2033 году.

Мясной ресторан находится в здании на Комсомольском проспекте рядом с «Муравейником» с июня 2023 года. До этого заведение много лет работало в бизнес-центре рядом с набережной. А помещение у «Муравейника» до 2023 года занимал ресторан «Хороший год».

