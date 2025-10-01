Депутат ГД предложила разрешить российским матерям бесплатно вставлять зубы

Власти предложили предоставить российским многодетным матерям возможность бесплатно устанавливать и ремонтировать зубные протезы. Об этом заявила депутат Госдумы Нина Останина. Соответствующее обращение председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства направила на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
«Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства просит вас рассмотреть вопрос о принятии на федеральном уровне нормативного правового акта, устанавливающего для многодетных семей в качестве меры поддержки право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов», — говорится в ее обращении. Цитата по РИА «Новости».
По словам Останиной, женщины, воспитывающие трех и более детей, особенно нуждаются в такой мере поддержки из-за физиологических особенностей. Депутат отметила, что в комитет регулярно поступают обращения от матерей, которые сталкиваются с ухудшением состояния зубов после беременности из-за снижения уровня кальция и гормональных изменений.
Сейчас бесплатное протезирование зубов в России предоставляется ограниченному числу граждан — Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы. Останина считает, что этот перечень необходимо расширить. Она подчеркнула, что многодетные родители, особенно женщины, совершают настоящий «подвиг материнства» и их вклад в демографию страны заслуживает федеральных льгот.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.