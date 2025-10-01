Минтранс РФ закрыл бухту Улисс во Владивостоке для всех судов

Министерство транспорта РФ с 25 августа 2025 года ввело полный запрет на плавание любых судов в акватории бухты Улисс залива Петра Великого во Владивостоке, за исключением кораблей Военно-морского флота и судов, получивших специальное разрешение. Это следует из приказа ведомства. Ограничения распространяются на все типы гражданских и коммерческих судов в районе, где базируется флотилия Тихоокеанского флота.
«В соответствие с пунктом 2 статьи 15 ФЗ „О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ“, подпунктом 5.5.5 пункта 5 положения о Минтрансе РФ… №395 и в интересах обороны и безопасности РФ приказываю установить запретный для плавания район в акватории бухты Улисс залива Петра Великого Японского моря», — говорится в тексте приказа Минтранса РФ. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно условиям приказа, доступ в запретную зону сохраняется только для катеров, судов и кораблей ВМФ, а также для судов, которые получили разрешение капитана морского порта Владивосток на вход и выход с обязательным возвращением. Все остальные плавсредства обязаны покинуть территорию бухты.
До введения ограничений бухта Улисс использовалась для хранения частных катеров и маломерных судов. В марте 2025 года городские власти Владивостока уведомили владельцев о необходимости вывезти их с акватории до 1 мая из-за передачи бухты под нужды Тихоокеанского флота и обеспечения безопасности навигации военных кораблей. Причалы были освобождены.
Летом 2025 года Арбитражный суд Приморского края удовлетворил три иска Генеральной прокуратуры к владельцам ранее приватизированного или арендованного имущества в бухте Улисс. Среди них — поставщик нефтепродуктов «Нико-Ойл ДВ». В интересах Минобороны в собственность государства переданы причальные стенки, пирсы, здания и земельные участки. Суд признал недействительными ряд договоров купли-продажи и аренды на улицах Бархатная и Катерная, а ответчики обязаны выплатить значительные суммы ущерба.
