В МЧС объяснили, почему по всей России воют сирены

Жители разных российских городов сообщили о том, что слышали вой сирен. В МЧС России поспешили успокоить граждан, сообщив, что проходит плановая проверка систем оповещения.
"Без паники — все по плану. В регионах проверят системы оповещения", — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале министерства.
Один из способов тестирования систем оповещения заключается в использовании сирен и громкоговорителей. Кроме того, в течение одной минуты эфир радиостанций и телеканалов может быть прерван и заменен специальным сообщением. Таким образом передается сигнал гражданской обороны «Внимание всем!».
Ранее в МЧС рассказали, что системы оповещения регулярно проверяют, чтобы убедиться, что они исправно работают. Это помогает дежурным службам быть готовыми быстро реагировать в случае чрезвычайных ситуаций. Каждый месяц и каждый квартал местные системы оповещения тестируют, чтобы понять, смогут ли они вовремя передать важную информацию руководству, службам гражданской обороны и населению. Такие проверки нужны, чтобы люди могли вовремя узнать об опасностях, связанных с военными действиями или возможными авариями и стихийными бедствиями.
