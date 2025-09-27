По всей России завоет сигнал тревоги 1 октября: что это значит

По всей России 1 октября пройдет масштабная проверка системы оповещения населения. В этот день народ с разных уголков страны услышит звуки сирены. Какие территории затронет проверка и зачем это вообще нужно — в материале URA.RU.
Критически важная информация
Ежемесячные и ежеквартальные проверки местных систем оповещения проводятся для оценки их готовности выполнять задачи по своевременному доведению критически важной информации до органов управления, сил и средств гражданской обороны, а также до населения. Эти проверки необходимы для информирования людей о потенциальных опасностях, связанных с военными действиями, а также угрозами возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
«Внимание всем» — сигнал для всех
Каждый россиянин обязан знать порядок действий при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Данный сигнал активируется в случае угрозы возникновения или при возникновении экстремальной ситуации, такой как авария, катастрофа, стихийное бедствие, воздушная опасность или угроза химического и радиоактивного заражения. При этом в подверженных ЧС городах, населенных пунктах и на объектах народного хозяйства включаются сирены и другие звуковые сигнальные средства.
Что делать при незапланированных звуках сирены
Если звучит сигнал сирены «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», следует немедленно прекратить все текущие дела. Находясь на работе или в общественном месте необходимо завершить телефонные разговоры и сосредоточьтесь на том, что происходит вокруг. Важно включить приемник радиовещания или телевизор на любой местный новостной канал для получения актуальной информации. Рекомендуется дождаться разъяснений по ситуации, которые будут передаваться после окончания звукового сигнала, и слушать внимательно, так как информация может быть повторена несколько раз.
В случае нахождения в шумном помещении, целесообразно подойти к ближайшему громкоговорителю, чтобы услышать сообщение. На улице стоит найти ближайший уличный громкоговоритель и по завершении сигнала внимательно прослушать переданную информацию.
В удаленных территориях, где сложно услышать звуковые сигналы, специальные автомобили с громкоговорящей системой также будут передавать сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и актуальную информацию о происходящем. Это значительно облегчает доступ к необходимым сведениям для людей, находящихся вдали от центра оповещения.
Эти действия обычно рекомендуется выполнять, если сигнал тревоги звучит незапланированно. Однако 1 октября пройдет именно плановая проверка систем оповещения. Поэтому экстренные ведомства заранее призвали жителей сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий в ответ на включение сирен, так как речь идет исключительно о тестировании оборудования.
