Председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев ранен при атаке дрона ВСУ. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Cегодня утром при атаке вражеского дрона пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Атака была совершена с использованием дрона «Баба-яга». Леонтьев был оперативно доставлен в медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
По словам Сальдо, Владимир Леонтьев — фигура, хорошо известная жителям Новой Каховки и всей Херсонской области. На протяжении многих лет он занимал руководящие должности в городских органах власти, в том числе возглавлял администрацию города. В непростые периоды Леонтьев продолжал работу по обеспечению жизнедеятельности города.
Ранее Владимир Сальдо сообщал, что многие жители Херсона на Украине продолжают оставаться на месте, надеясь на возвращение России. Несмотря на оказываемое давление и применяемые репрессивные меры, местные жители сохраняют веру в перемены.
