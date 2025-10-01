Российский штурмовик ликвидировал военного ВСУ в прямом эфире с помощью ножа

Российский штурмовик в прямом эфире в ходе боя ликвидировал украинского военнослужащего с помощью ножа, чтобы расчистить путь для продвижения своей группы. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
«Наш солдат выволок бездыханное окровавленное тело врага, помахал рукой нашему коптеру, взял автомат и продолжил атаку объекта», — написал Сладков в своем telegram-канале, комментируя действия российского военнослужащего. По его словам, российские бойцы не могли занять выгодную позицию из-за украинского военного, державшего оборону. Тогда один из штурмовиков принял решение перейти к рукопашной.
Сладков добавил, что бой происходил в сложных условиях плотной застройки и густой растительности. Российский штурмовик предварительно отложил автоматическое оружие, чтобы избежать лишнего шума и не привлечь внимание противника. После ликвидации украинского бойца он подал знак беспилотному летательному аппарату, который корректировал действия подразделения с воздуха. По данным военкора, это позволило группе занять позицию и продолжить выполнение боевой задачи.
Ранее о схожем эпизоде сообщал командир спецназа «Ахмат» с позывным Аид. Тогда в ходе операции по проникновению в тыл ВСУ в районе Серебрянского лесничества российский боец также был вынужден использовать холодное оружие из-за нехватки времени и невозможности применить автомат. Это позволило группе выполнить задачу по зачистке украинского опорного пункта.
