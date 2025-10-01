Солнце вновь угрожает Земле: что ждать от магнитной бури 2 октября

Лаборатория солнечной астрономии: вероятность магнитных бурь 2 октября— 36%
Октябрь, в отличие от сентября, пока не балует спокойной геомагнитной обстановкой
Октябрь, в отличие от сентября, пока не балует спокойной геомагнитной обстановкой

1 октября 2025 года Землю накрыла пятибалльная магнитная буря. На 2 октября прогноз уже мягче — ожидается более спокойный фон, но риски остаются, и ситуация может измениться за несколько часов. Будет ли магнитная буря 2 октября 2025 и какой силы, атмосферное давление в этот день, прогноз магнитных бурь на месяц — в материале URA.RU.

Вспышки на Солнце и магнитные бури 1 октября 2025

Месяц начался с продолжения магнитной бури, которая стартовала в ночь на 30 сентября около 3 часов утра. На утро 1 октября буря продолжается уже более 30 часов. Солнечный ветер у Земли ускорился с 400 до 700 км/с, температура межпланетного пространства выросла с 100 до 300 тысяч градусов, а межпланетное магнитное поле уменьшилось в два раза — именно эти изменения поддерживают бурю на умеренном уровне G1–G2.

Вчера вечером зона полярных сияний расширилась сильнее, чем накануне: в Московском регионе сияние было почти незаметно невооруженным глазом, но уверенно фиксировалось на фото и телефонах. Сообщения о наблюдениях поступали из северо-восточных регионов.

Прогноз на ближайшие сутки остается стабильным, но на Солнце и в околоземном пространстве ситуация не способствует быстрому улучшению. Вероятность мощных вспышек класса X превышает 50?%, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Прогноз магнитных бурь на 2 октября 2025

Согласно сводке Лаборатории солнечной астрономии, основной сценарий на 2 октября — «зеленый» уровень геомагнитной активности : уровень 3–3,5 балла, то есть фоновая, контролируемая обстановка без резких отклонений.

В то же время ученые отмечают, что возможны и другие варианты: с ограничениями 40% день может оказаться возбужденным, с 36% — начаться настоящая магнитная буря, и лишь с 24% — пройти абсолютно спокойно. Пока данные указывают на умеренный, стабильный фон, но ситуация может измениться буквально за несколько часов — например, из-за усиления солнечного ветра или резкого разворота межпланетного магнитного поля.

Что отображает текущие индексы:

  • Ap = 5 — это планетарный индекс геомагнитной возмущенности. Значение 5 означает слабые колебания, почти полное спокойствие. Чем выше цифра, тем сильнее влияние на магнитосферу.
  • F10.7 = 117 — уровень солнечного радиоизлучения на волне 10,7 см. Такой показатель говорит об умеренной солнечной активности: ионосфера немного оживлена, но до тревожных результатов далеко.
Вероятность геомагнитных возмущений в процентах на ближайшие три дня
Вероятность геомагнитных возмущений в процентах на ближайшие три дня
Фото:

Атмосферное давление 2 октября

По данным Гидрометцентра:

  • В Москве — около 759 мм рт. ст. , что почти соответствует средней «норме» (760 мм). Большинство людей чувствуют себя нейтрально, но при метеочувствительности все равно стоит пить достаточно воды, подвергать перегрузок и добавлять легкую прогулку.
  • В Санкт-Петербурге774 мм рт. ст. , что считается предпринятым и связанным с устойчивым антициклоном. У маленьких людей возможна головная боль, вялость или сонливость. В такие дни лучше не планировать авралы, а делать короткие паузы на отдыхе и внешние выступления.

Прогноз магнитных бурь в октябре 2025

В октябре 2025 года геомагнитная обстановка, согласно предварительным данным ученых, будет в целом спокойной, но с видимыми периодами повышенной активности. Месяц начнется умеренно: 3 октября станет спокойнее — всего 1,5 балла. Однако уже с 4 по 6 октября ситуация изменится: активность вырастет до оранжевого уровня (4 балла). Затем, 7 октября, вновь наступит спокойствие (3 балла), и так продлится до 11 октября — эти дни будут стабильно тихими (2 балла).

12–13 октября снова возможны возмущения — оранжевый уровень, 4 балла. С 14 по 18 октября фон возвращается к умеренному (3 балла), стандартные всплески, хотя и не исключены. Далее, с 19 по 25 октября, будет особенно спокойно — всего 2 балла. Но 26 октября активность вновь подскочит до 4 баллов. Затем, 27–29 октября, все успокоится до умеренного уровня (3 балла), а 30 октября возможен еще один всплеск — снова оранжевый уровень. Но точный прогноз можно делать максимум на два-три дня вперед, поэтому все это — предварительно.

Прогноз магнитных бурь на месяц
Прогноз магнитных бурь на месяц
Фото:

Что такое магнитные бури и как они возникают

Магнитная буря — это временное возмущение магнитного поля Земли, вызванное потоком заряженных частиц с Солнца. Такие частицы прилетают к нам либо с быстрым солнечным ветром из «корональных дыр», либо после мощных солнечных вспышек — в виде новой корональной массы. Путь до Земли занимает от 15 часов до трех суток.

Когда этот поток достигает нашей планеты, особенно если магнитное поле в потоке направлено вниз, он начинает «вплетаться» в земную магнитосферу и вызывает сильные колебания — это и есть магнитная буря.

Ученые концентрации силы бури с помощью индексов:

  • КП — от 0 до 9 (буря начинается с 5 уровня);
  • Ap — среднесуточный показатель активности;
  • Dst — показывает наконец, ослабевает магнитное поле Земли;
  • F10.7 — радиоизлучение Солнца, которое говорит об его активности.

Во время магнитных бурь у некоторых людей возникает самочувствительность: труднее заснуть, снизить концентрацию, у метеочувствительности может заболеть голова или «скакать» давление. На севере в такие дни часто наблюдаются яркие полярные сияния. Иногда вам предоставляют спутники, радиосвязь и системы навигации. Научно прямая связь между бурями и зданиями до конца не доказана, но статистика показывает: в «штормовые» дни людей, обращающихся к врачам, действительно становится больше.

Как пережить магнитные колебания 1–2 октября

В эти дни лучше действовать мягко, ритмично и бережно о себе. Вот несколько простых советов:

  • Сын — основа. Ложитесь и вставляйте в одно и то же время. Старайтесь спать семь-восемь часов подряд — это помогает организму сохранять равновесие.
  • Делайте паузы. Каждые 50–60 минут отрывайтесь от экрана: встаньте, пройдите, посмотрите в окно или вдаль. Такой «пульсирующий» ритм оказывает нагрузку на мозг и сосуды.
  • Пейте воду. Часто, но непонятно. Это поддерживает ясность мышления. А вот кофе и крепкий чай лучше успокоиться — они могут усилить тревожность и перепады давления.
  • Ешьте просто. Овощи, цельные крупы, рыба или курица — все, что легко усваивается. Избегайте жирного, жареного и соленого еды: такая слишком усугубляет недомогание.
  • Двигайтесь, но спокойно. Не меняйте активность, но замените следующее: вместо тяжелых тренировок — ходьба 30–40 минут, легкая растяжка или спокойное сердцебиение со умеренным пульсом.
  • Дышите осознанно. 3–5 минут медленного дыхания — выдох чуть длиннее, выдох чуть длиннее — уже помогают «успокоить» нервную систему и снизить напряжение.

Если у вас гипертония, аритмия или мигрень , в дни магнитных колебаний (например, 1–2 октября) особенно важно не терять контроль. Вот что поможет:

  • Заранее подготовьте «план А» — тот, который вы уже обсудили с врачом.
  • Измеряйте давление утром и вечером, даже если считаете себя нормальным.
  • Принимайте лекарства строго по назначению — не пропускайте приемы и не меняйте дозы самостоятельно.
  • Запишите самочувствие : головная боль, пульсация, слабость, перепады настроения — это поможет врачу при необходимости.
  • Любые изменения в терапии согласовывайте только с врачом — даже если кажется, что «немного добавить» — безобидно.

Срочно прибегните к помощи , если появятся «красные флаги»:

  • боль или сдавление в груди,
  • резкая одышка,
  • внезапная слабость в руке, ноге или лице,
  • «заплетающаяся» или несвязная речь,
  • давление выше 180/120 мм рт. ст.,
  • потеря сознания или обморок.

На всякий случай позаботьтесь и окажитесь на стороне дома :

  • магнитные бури иногда Нарушают связь и навигацию — удерживают важные контакты и документы в автономном режиме,
  • сохраняйте резервные копии ключевых файлов,
  • Подключите чувствительную электронику (компьютер, медицинские приборы) через ИБП (источник источникного питания).

