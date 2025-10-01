В доме в Мюнхене, где прогремел взрыв, нашли мины-ловушки

В жилом доме на юге Мюнхена, где ранее, предположительно, произошел взрыв, полицейские обнаружили мины-ловушки. Об этом сообщила городская полиция.
«В пострадавшем здании были также обнаружены мины-ловушки», — говорится в сообщении полиции Мюнхена. Оно опубликовано в социальной сети X. По данным ведомства, на место происшествия были вызваны специалисты по разминированию.
В северной части Мюнхена утром 1 октября произошли взрывы. По предварительным данным, на месте обнаружены тела двух мужчин, один из которых получил огнестрельные ранения. Предполагается, что один из погибших мог установить взрывное устройство в доме родителей, поджечь здание и совершить самоубийство. В результате дом полностью сгорел, а стоявший рядом автобус уничтожен огнем; пожарные применили противопожарную пену. В настоящее время район происшествия оцеплен полицией. На месте работают экстренные службы, передает RT.
