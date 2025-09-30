30 сентября 2025

В Челябинской области простятся с погибшим на СВО тренером хоккейной школы

Прощание с погибшим состоится в пятницу
Прощание с погибшим состоится в пятницу
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Копейске Челябинской области в пятницу простятся с погибшим на СВО тренером детской хоккейной школы Коркино Маратом Аскаровым. Об этом сообщила пресс-служба МБУДО «Спортивная школа по хоккею», где работал погибший. 

«Прощание с Аскаровым Маратом Юсуфовичем пройдет в пятницу 03 октября в  Копейске по улице Братьев Гожевых 5А. С 12 до 13 часов на улице, так как ожидается много людей», — сообщила пресс-служба спортивной школы на официальном сайте. 

Тренер-преподаватель спортшколы по хоккею Аскаров трагически погиб в зоне, добавили в пресс-службе школы. «От лица спортивной школы мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Марата Аскарова. Пусть память о нем останется светлой», — отметил там. 

Аскаров ушел в зону СВО вместе со своим сыном, хоккеистом команды «ХК Коркино» Данатом Аскаровым. Погибшему было 58 лет. 

В Пластовском районе сегодня прощаются с погибшим в зоне СВО Сергеем Тесовцом, сообщила ранее пресс-служба администрации муниципального округа. Родным и близким мужчины в мэрии выразили соболезнования. 

