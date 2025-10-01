WSJ: солдаты НАТО в Арктике больше всего боятся теплой погоды

Военнослужащие НАТО, проходящие службу в Арктике, опасаются не только традиционных зимних угроз — обморожения и снежной слепоты, но и все чаще отмечают риски, связанные с аномально теплой погодой. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).
«Как солдаты в Арктике готовятся к тому, чего они больше всего боятся: теплой погоде. Болота, насекомые и густая листва создают поле боя, больше похожее на джунгли, чем на полярные пейзажи, говорят скандинавские военнослужащие», — сказано в материале WSJ.
В материале также отмечается, что даже при относительно умеренных температурах сочетание ветра и осадков может привести к переохлаждению и другим травмам, связанным с воздействием холода. С наступлением периода таяния льда логистические операции и перемещение по этим территориям становятся более затруднительными и непредсказуемыми. Болота, заполненные многочисленными комарами и мошками, существенно осложняют передвижение военных подразделений, а вечная мерзлота, расположенная под болотистой почвой, препятствует эффективному дренажу. Помимо этого, существует риск того, что тяжелая военная техника может увязнуть и затонуть в болотах. Осенью мох часто оказывается нестабильным и может проваливаться под весом человека, в результате чего военнослужащие рискуют промокнуть до пояса.
Ранее WSJ писало, что военнослужащие США и других государств — членов НАТО наращивают свое присутствие в арктическом регионе Европы на фоне роста международной напряженности. По данным издания, военные подразделения не вступали в противостояние на данной территории на протяжении нескольких поколений, и военные эксперты пока только выдвигают предположения относительно возможного сценария конфликта в условиях высокоширотных районов, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.