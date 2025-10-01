ФТС: московская компания уклонилась от уплаты 90 млн рублей таможенных пошлин

Сотрудники Центральной оперативной таможни выявили факт неуплаты почти 90 млн рублей антидемпинговых пошлин столичной компанией, занимающейся торговлей металлами. Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России, нарушение было обнаружено в ходе проверки деятельности организации за последние два года.
«В результате умышленных действий компания уклонилась от уплаты антидемпинговых пошлин на сумму 89,8 млн рублей, что было выявлено в ходе комплексной проверки», — говорится в сообщении ФТС. По данным ведомства, руководство фирмы намеренно занижало размер таможенных платежей за счет предоставления недостоверных сведений в декларациях на импортируемую продукцию.
В ведомстве уточнили, что следственные органы возбудили уголовные дела в отношении генерального директора и заместителя коммерческого директора организации по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 194 УК РФ — «уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.
В результате предпринятых мер государству был полностью возмещен причиненный ущерб: компания оплатила не только основную сумму задолженности, но и пени, общий размер которых составил 105 млн рублей. По информации таможни, расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершения преступления и возможные соучастники.
