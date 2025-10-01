ФТС: московская компания уклонилась от уплаты 90 млн рублей таможенных пошлин

Факт неуплаты пошлин был обнаружен в ходе проверки организации таможенниками
Сотрудники Центральной оперативной таможни выявили факт неуплаты почти 90 млн рублей антидемпинговых пошлин столичной компанией, занимающейся торговлей металлами. Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России, нарушение было обнаружено в ходе проверки деятельности организации за последние два года.

«В результате умышленных действий компания уклонилась от уплаты антидемпинговых пошлин на сумму 89,8 млн рублей, что было выявлено в ходе комплексной проверки», — говорится в сообщении ФТС. По данным ведомства, руководство фирмы намеренно занижало размер таможенных платежей за счет предоставления недостоверных сведений в декларациях на импортируемую продукцию.

В ведомстве уточнили, что следственные органы возбудили уголовные дела в отношении генерального директора и заместителя коммерческого директора организации по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 194 УК РФ — «уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

В результате предпринятых мер государству был полностью возмещен причиненный ущерб: компания оплатила не только основную сумму задолженности, но и пени, общий размер которых составил 105 млн рублей. По информации таможни, расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершения преступления и возможные соучастники.

