30 сентября 2025

Названа причина ЧП в екатеринбургском лицее, где пострадали школьники

В Екатеринбурге школьники надышались порошком протеина в лицее
© Служба новостей «URA.RU»
Врачи и силовики работают на месте происшествия
Врачи и силовики работают на месте происшествия
Ученики екатеринбургского лицея №159, по предварительным данным, надышались порошком от банки с протеином, и им стало плохо, сказал источник URA.RU. Версию с распылением газового баллончика в учреждении корреспонденту не подтвердили в лицее и местной полиции.

«По предварительным данным, один учащийся принес в школу банку протеина в порошке. Он случайно рассыпал ее, поднялась пыль. Некоторые надышались, им стало плохо», — сообщил источник.

На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи. «Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №4. Сотрудники ПДН находятся на месте происшествия. Полицейские опрашивают персонал учебного заведения и школьников. Обстоятельства случившегося устанавливаются», — добавили URA.RU в пресс-группе городского УМВД РФ.

В пресс-службе свердловской прокуратуры отметили, что неважно себя почувствовали 12 школьников из пятого класса. Их госпитализировали. «В настоящее время дети чувствуют себя удовлетворительно», — сообщили в надзорном ведомстве.

© Служба новостей «URA.RU»
