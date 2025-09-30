Названа причина ЧП в екатеринбургском лицее, где пострадали школьники

Ученики екатеринбургского лицея №159, по предварительным данным, надышались порошком от банки с протеином, и им стало плохо, сказал источник URA.RU. Версию с распылением газового баллончика в учреждении корреспонденту не подтвердили в лицее и местной полиции.
«По предварительным данным, один учащийся принес в школу банку протеина в порошке. Он случайно рассыпал ее, поднялась пыль. Некоторые надышались, им стало плохо», — сообщил источник.
На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи. «Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №4. Сотрудники ПДН находятся на месте происшествия. Полицейские опрашивают персонал учебного заведения и школьников. Обстоятельства случившегося устанавливаются», — добавили URA.RU в пресс-группе городского УМВД РФ.
В пресс-службе свердловской прокуратуры отметили, что неважно себя почувствовали 12 школьников из пятого класса. Их госпитализировали. «В настоящее время дети чувствуют себя удовлетворительно», — сообщили в надзорном ведомстве.
