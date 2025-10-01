Село в Днепропетровской области освободили от украинских бойцов

ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области
Спецоперация РФ на Украине

За последние сутки подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Вербовое, расположенный в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Подразделение группировки войск „Восток“ обеспечивает продвижение в вооружении силы и освободили населенный пункт Вербового Днепропетровской области», — говорится в сообщении ведомства. Вчера российские бойцы также взяли под контроль два населенных пункта в ДНР: Кировск и Северк Малый.

Сегодня стало известно, что они почти вплотную подошли к Северску. Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что расстояние от передовых позиций ВС РФ до окраин города на отдельных участках составляет порядка нескольких сотен метров.

