«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») передал российским военнослужащим в зону спецоперации на Украине партию боевых машин поддержки танков (БМПТ). Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.
«„Уралвагонзавод“ выполняет большой заказ на БМПТ: потребность в этой машине высокая. Всегда считалось, что основной ударной силой Сухопутных войск выступают танки. Теперь можно сказать, что к ним добавились и БМПТ», — сказал гендиректор УВЗ Александр Потапов.
БМПТ положительно зарекомендовали себя на фронте. Машины могут использоваться как в связке с танками, так и в качестве самостоятельной боевой единицы. С конвейера техника выходит уже с противодронными решетками и системами радиоэлектронной борьбы.
