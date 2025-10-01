Главный танковый завод РФ отправил на СВО технику, не имеющую аналогов в мире. Видео

«Уралвагонзавод» отправил ВС РФ партию боевых машин поддержки танков
Техника отлично зарекомендовала себя в ходе СВО
Техника отлично зарекомендовала себя в ходе СВО Фото:
Спецоперация РФ на Украине

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») передал российским военнослужащим в зону спецоперации на Украине партию боевых машин поддержки танков (БМПТ). Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

«„Уралвагонзавод“ выполняет большой заказ на БМПТ: потребность в этой машине высокая. Всегда считалось, что основной ударной силой Сухопутных войск выступают танки. Теперь можно сказать, что к ним добавились и БМПТ», — сказал гендиректор УВЗ Александр Потапов.

БМПТ положительно зарекомендовали себя на фронте. Машины могут использоваться как в связке с танками, так и в качестве самостоятельной боевой единицы. С конвейера техника выходит уже с противодронными решетками и системами радиоэлектронной борьбы.

