Пермские посикунчики станут актерами театра

Владелец кафе-музея «Пермская кухня» Алексей Субботин предложил главному режиссеру Пермского театра кукол поставить детскую сказку о посикунчиках. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.
«В рамках проекта „Посикунчики как искусство“ я придумал шуточную балладу про братьев Пасика и Унчика: откуда они появились, как они жили, за что их полюбили и чем они занимались. Сейчас мы с главным режиссером Пермского театра кукол обсуждаем постановку детской сказки по этой балладе», — поделился с корреспондентом URA.RU Субботин.
По словам предпринимателя, он уже придумал персонажей и создал иллюстрации. В рамках проекта «Посикунчики как искусство» ранее были представлены подарочный набор посикунчиков «Пасик-бокс», сувенирная монета номиналом 100 червонцев, а также эксклюзивный золотой посикунчик стоимостью 78 тысяч рублей.
