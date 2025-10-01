В Кремле отреагировали на слова экс-главы Минобороны Британии об уничтожении Крыма

Песков не стал комментировать слова Уоллеса, который предложил уничтожить Крым
Москва не считает нужным комментировать заявления бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о необходимости сделать Крым «непригодным для жизни». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте комментировать заявления действующих министров обороны. Что касается бывших и тех, кто делает такие глупые заявления — не считаем нужным их комментировать», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее Уоллес в интервью британским СМИ предложил нанести удары по Крымскому мосту ракетами Taurus и сделать Крым «непригодным для жизни». Он подчеркнул важность предоставления Украине дальнобойных средств поражения. Власти Германии отметили, что вопрос передачи этих ракет обсуждается только на уровне действующего руководства.

