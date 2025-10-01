В московской школе вспыхнул двигатель лифта

В Москве специалисты пожарной охраны проводят проверку школы №1953 на улице Удальцова после поступивших сведений о пожаре в двигателе лифта в шахте. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС. На место происшествия уже прибыли шесть пожарных расчетов, возгорание ликвидировано.
«На западе Москвы пожарные проверяют школу после сообщения о задымлении. В здании загорелся двигатель лифта», — передает telegram-канал «Осторожно, новости».
Как сообщили в столичном МЧС, на место происшествия были направлены экстренные службы. Было установлено, что произошло возгорание двигателя лифта — его оперативно ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.
Вчера на юге Москвы в многоэтажном жилом доме произошел пожар на шестом этаже. На кадрах в СМИИ видно сильное задымление и полыхающую квартиру. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано.
