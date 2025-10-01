Пранкеры Вован и Лексус выведали у Пауэр данные о финансировании распада Украины

Пранкеры Вован и Лексус под видом экс-президента Украины Петра Порошенко* позвонили бывшей руководительницы Агентства США по международному развитию (USAID) и экс-послу страны в ООН Саманте Пауэр. Собеседники обсудили деятельность женщины после закрытия возглавляемой ею организации и затронули тему пособий для Киева, финансирования госорганов и программы децентрализации страны.
«Пауэр в разговоре с фейковым Порошенко вспомнила былые дни при (экс-президенте США Джо — прим. URA.RU) Байдене и принялась хвастаться работой USAID на Украине начиная аж с 1992 года. <...> А с 2022 года, признается Саманта, они ежемесячно перечисляли в Украину по 1,5 млрд долларов наличными», — написали пранкеры в своем telegram-канале.
При перечислении денег суммы не вносились в отчетность перед Конгрессом США. Однако, как призналась бывшая глава USAID, впоследствии деятельность организации была свернута, а ее официальный сайт закрыт. Тем не менее, Пауэр отметила, что агентству удалось выделить значительные средства на поддержку президента Молдавии Майи Санду в ее противодействии влиянию России.
Саманта Пауэр также призналась, что ликвидация агентства стала для нее серьезным ударом и теперь ей приходится сталкиваться с неопределенностью в условиях администрации лидера Штатов Дональда Трампа. Она очень обеспокоена. Ей крайне неприятно ощущать, что «нас никто не слышит».
Ранее секретарь США Марко Рубио сообщил, что агентство USAID официально находится в процессе ликвидации. Он добавили, что Трамп выразил одобрение передаче управления процессом ликвидации агентства USAID директору Административно-бюджетного управления Россу Воуту. В феврале 2025 года администрация Белого дома де-факто прекратила функционирование агентства, ранее служившего инструментом проведения внешнеполитического курса Штатов и воздействия на зарубежные государства.
