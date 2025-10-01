Bild: мужчина, поджегший дом родителей в Мюнхене, застрелил отца и ранил мать

В Мюнхене мужчина устроил поджог в доме своих родителей, застрелил отца и тяжело ранил мать. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
«Мужчина поджег дом своих родителей на севере Мюнхена. Он застрелил своего отца и ранил мать», — пишет Bild. Как стало известно из письма, которое соседи отправили в полицию, между членами семьи уже давно существовал конфликт, связанный с разделом наследства.
Инцидент произошел в районе Лерхенау и сопровождался серией взрывов и выстрелов. Тревожный звонок поступил на пульт пожарной службы около 4:40 утра. Очевидцы сообщили о сильном пожаре в жилом доме и нескольких подожженных автомобилях на прилегающих улицах. Вскоре после прибытия спасательных служб выяснилось, что внутри здания произошла стрельба.
