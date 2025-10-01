Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» имеют ключевое значение для Венгрии, и страна не располагает альтернативными источниками российского топлива. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос о том, выдвигали ли США требование прекратить закупку российской нефти.
«Во-первых, никто не просил меня сделать это. Венгрия — суверенная страна, мы сами принимаем решения в отношении [поставщиков] энергии. Во-вторых, у нас нет других вариантов. Есть дополнительный трубопровод из Хорватии, который не имеет такого значения, как нефтепровод из России, который играет главную роль», — заявил Орбан по прибытии на неформальный саммит Европейского союза в Копенгагене. Информация размещена на сайте Евросоюза.
Кроме того, по его словам, Венгрия не имеет выхода к морю. Страна не может изменить свое географическое положение.
Равнее глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Адриатический нефтепровод JANAF не способен самостоятельно обеспечить Венгрию и Словакию необходимыми нефтяными объемами без использования трубопровода «Дружба». По его словам, испытания, проведенные за последние недели, показали, что хорватский нефтепровод пригоден исключительно для выполнения вспомогательных функций. По итогам испытаний Сийярто подчеркнул: JANAF может использоваться лишь как дополнительный маршрут к поставкам, осуществляемым через «Дружбу».
