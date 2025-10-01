Shot: у писателя Быкова* арестовали недвижимость в Москве

Московская недвижимость писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иноагентом), покинувшего территорию страны, была арестована. Это лишило его возможности осуществлять любые операции с жильем, включая продажу и переоформление, сообщает telegram-канал Shot.
«Арестована недвижимость писателя-иноагента Дмитрия Быкова», — передает telegram-канал. По данным источника, у Быкова в Москве есть две квартиры общей стоимостью около 55 миллионов рублей. Объекты расположены на улице Мосфильмовской, в одном из престижных районов столицы.
Известно также, что с августа текущего года у Быкова имеются долги по оплате коммунальных услуг. Ранее Черемушкинский районный суд Москвы заочно приговорил писателя к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Дмитрий Быков был признан виновным в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.
Уголовное дело в отношении Быкова было возбуждено Следственным комитетом 30 апреля. В числе предъявленных обвинений — систематическое распространение недостоверных сведений о российской армии, а также уклонение от выполнения обязанностей, предусмотренных для лиц, имеющих статус иностранного агента. В настоящее время писатель объявлен в розыск.
*Дмитрий Быков признан в РФ иноагентом
