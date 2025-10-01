Shot: у писателя Быкова* арестовали недвижимость в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У Быкова* есть две квартиры в Москве
У Быкова* есть две квартиры в Москве Фото:

Московская недвижимость писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иноагентом), покинувшего территорию страны, была арестована. Это лишило его возможности осуществлять любые операции с жильем, включая продажу и переоформление, сообщает telegram-канал Shot. 

«Арестована недвижимость писателя-иноагента Дмитрия Быкова», — передает telegram-канал. По данным источника, у Быкова в Москве есть две квартиры общей стоимостью около 55 миллионов рублей. Объекты расположены на улице Мосфильмовской, в одном из престижных районов столицы.

Известно также, что с августа текущего года у Быкова имеются долги по оплате коммунальных услуг. Ранее Черемушкинский районный суд Москвы заочно приговорил писателя к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Дмитрий Быков был признан виновным в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. 

Уголовное дело в отношении Быкова было возбуждено Следственным комитетом 30 апреля. В числе предъявленных обвинений — систематическое распространение недостоверных сведений о российской армии, а также уклонение от выполнения обязанностей, предусмотренных для лиц, имеющих статус иностранного агента. В настоящее время писатель объявлен в розыск.

*Дмитрий Быков признан в РФ иноагентом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московская недвижимость писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иноагентом), покинувшего территорию страны, была арестована. Это лишило его возможности осуществлять любые операции с жильем, включая продажу и переоформление, сообщает telegram-канал Shot.  «Арестована недвижимость писателя-иноагента Дмитрия Быкова», — передает telegram-канал. По данным источника, у Быкова в Москве есть две квартиры общей стоимостью около 55 миллионов рублей. Объекты расположены на улице Мосфильмовской, в одном из престижных районов столицы. Известно также, что с августа текущего года у Быкова имеются долги по оплате коммунальных услуг. Ранее Черемушкинский районный суд Москвы заочно приговорил писателя к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Дмитрий Быков был признан виновным в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.  Уголовное дело в отношении Быкова было возбуждено Следственным комитетом 30 апреля. В числе предъявленных обвинений — систематическое распространение недостоверных сведений о российской армии, а также уклонение от выполнения обязанностей, предусмотренных для лиц, имеющих статус иностранного агента. В настоящее время писатель объявлен в розыск. *Дмитрий Быков признан в РФ иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...