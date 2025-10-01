Стало известно, что будет с инфляцией в РФ к концу года

В сентябре годовая инфляция в России составила 8%. Уже к концу года инфляция ожидается на уровне 6-7%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Мы ожидаем до конца года уровень инфляции 6-7%», — сказал Новак в кулуарах клуба «Валдай». Он отметил, что в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, к концу 2026 года инфляция в России может снизиться до 4%. Новак напомнил, что в марте годовая инфляция в России достигала 10,3%.
Ранее сообщалось, что Банк России может принять решение о снижении ключевой процентной ставки на один процентный пункт — с нынешних 17% до 16%. При формировании денежно-кредитной политики Центробанк в первую очередь принимает во внимание показатели инфляции, а не ситуацию на фондовом рынке.
