Стало известно, что будет с инфляцией в РФ к концу года

Новак: к концу года инфляция в России снизится с нынешних 8% до 6-7%
В сентябре годовая инфляция в России составила 8%. Уже к концу года инфляция ожидается на уровне 6-7%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы ожидаем до конца года уровень инфляции 6-7%», — сказал Новак в кулуарах клуба «Валдай». Он отметил, что в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, к концу 2026 года инфляция в России может снизиться до 4%. Новак напомнил, что в марте годовая инфляция в России достигала 10,3%.

Ранее сообщалось, что Банк России может принять решение о снижении ключевой процентной ставки на один процентный пункт — с нынешних 17% до 16%. При формировании денежно-кредитной политики Центробанк в первую очередь принимает во внимание показатели инфляции, а не ситуацию на фондовом рынке.

