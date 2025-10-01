В Варшаве арестовали украинца, подозреваемого в теракте на «Северном потоке»

Гражданина Украины временно арестовали в Варшаве по подозрению в причастности к теракту на «Северном потоке». Решение об аресте было принято Окружным судом.
«Суд постановил применить <...> меру пресечения в виде временного ареста на срок семь дней», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Подозреваемый — Владимир Журавлев, гражданин Украины. Арест был санкционирован по ходатайству немецких властей.
В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы. Вслед за этим Германия инициировала расследование инцидента и объявила в розыск ряд лиц, подозреваемых в причастности к произошедшему. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что российская сторона выражала заинтересованность в участии в следственных действиях, однако все соответствующие инициативы были отклонены.
