Мэр Орлов напомнил екатеринбуржцам про их боль — из-за метро

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, выступая на форуме 100+ TechnoBuild, напомнил горожанам об их давнем желании — второй ветке метро. Глава города уверен, что местные жители мечтают прокатиться по ней уже через 3–5 лет, передает корреспондент URA.RU.
«По поводу транспорта, я не сомневаюсь, что, наверное, основное пожелание наших жителей — это желание через 3–5 лет проехаться по второй ветке метрополитена», — сказал Орлов. Он добавил, что эту идею разделяет губернатор Денис Паслер.
Летом 2024 года URA.RU сообщало, что с подачи тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева Орлов и его зам Рустам Галямов начали прорабатывать два сценария развития подземки. Согласно первому, действующие ветки планировалось продлить. Для этого нужно построить четыре новые станции — на Уктусе, в Солнечном и две в Академическом районе. Согласно второму сценарию, создать полноценную вторую линию. Идти она должна от Академического района до «Восточной». В феврале 2025 года Галямов отмечал, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы.
В апреле 2025 года Паслер на встрече с представителями СМИ заявил о госдолге региона в 150 миллиардов рублей, который мешает развивать метро. При этом он не исключил, что заниматься строительством новых станций необходимо.
