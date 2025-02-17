Новые станции метро построят от Академического до Верхней Пышмы

18 февраля 2025 в 11:46 Размер текста - 17 +

Сроки строительства подземки остаются неизвестны Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического района до Юго-Запада и Верхней Пышмы. Уже ведется разработка по изменению генплана до 2045 года, рассказал вице-мэр по транспорту и строительству Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. Новость по теме Куйвашев запустил переговоры о строительстве метро в Екатеринбурге: инсайд с секретных встреч «На данный момент прорабатывается несколько вариантов трассировки, ведется работа по внесению в генеральный план. Сейчас преждевременно говорить о том, когда начнется строительство. Прорабатывается [маршрут] с Академического до Юго-Запад, поля антенные прорабатываем до Верхней Пышмы, но о сроках строительства еще преждевременно говорить», — сказал чиновник на круглом столе застройщиков. Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева мэр Алексей Орлов и Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Земли под новые станции мэрия уже бронирует: готовятся соответствующие поправки в генплан. Предполагается, что к строительству новых станций привлекут девелоперов, так как они — едва ли не ключевые интересанты проекта. Эту концепцию Куйвашев, по данным URA.RU, презентовал вице-премьеру Марату Хуснуллину после новогодних праздников. Затем Галямов вступил в консультации с федеральным Фондом развития территорий (ФРТ), подконтрольным Минстрою РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического района до Юго-Запада и Верхней Пышмы. Уже ведется разработка по изменению генплана до 2045 года, рассказал вице-мэр по транспорту и строительству Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. «На данный момент прорабатывается несколько вариантов трассировки, ведется работа по внесению в генеральный план. Сейчас преждевременно говорить о том, когда начнется строительство. Прорабатывается [маршрут] с Академического до Юго-Запад, поля антенные прорабатываем до Верхней Пышмы, но о сроках строительства еще преждевременно говорить», — сказал чиновник на круглом столе застройщиков. Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева мэр Алексей Орлов и Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Земли под новые станции мэрия уже бронирует: готовятся соответствующие поправки в генплан. Предполагается, что к строительству новых станций привлекут девелоперов, так как они — едва ли не ключевые интересанты проекта. Эту концепцию Куйвашев, по данным URA.RU, презентовал вице-премьеру Марату Хуснуллину после новогодних праздников. Затем Галямов вступил в консультации с федеральным Фондом развития территорий (ФРТ), подконтрольным Минстрою РФ.