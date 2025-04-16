Губернатор Паслер ищет деньги на метро в Екатеринбурге

В Екатеринбурге необходимо развивать метро, однако на это требуются десятки миллиардов рублей, которые нужно будет вернуть. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер на встрече с представителями СМИ.
«Я думаю, что рано или поздно этот вопрос все равно нужно будет решать. Другого варианта нет. Касательно внебюджетных источников, здесь, мне кажется, все гораздо сложнее. Потому что любые недвижимые источники, наверное, требуют возврата», — пояснил глава региона.
Паслер напомнил, что обсуждал подземку в уральской столице с президентом РФ Владимиром Путиным. «Конечно же, президент тоже понимает, чувствует особенность ситуации, которые требуют концентрации финансовых источников. В целом, это вопрос, который нельзя никогда упускать из поля зрения, должен быть постоянно в проработке и вместе решаться», — сказал губернатор.
Заняться продлением метро в Екатеринбурге губернатор обещал еще на пресс-подходе после своего представления в резиденции. Помимо метро на встрече с президентом Паслер сказал про метро и в целом развитие транспорта, рассчитывая на поддержку главы государства.
Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева мэр Алексей Орлов и его зам Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Крайний раз Галямов заявлял, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы.
Предполагается, что к строительству новых станций привлекут девелоперов, так как они — едва ли не ключевые интересанты проекта. Эту концепцию Куйвашев, по данным URA.RU, презентовал вице-премьеру Марату Хуснуллину после новогодних праздников. Затем Галямов вступил в консультации с федеральным Фондом развития территорий (ФРТ), подконтрольным Минстрою РФ.
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