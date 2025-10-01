Выгодный отпуск в 2026 году: какие месяцы предпочесть

Россиянам раскрыли секрет идеального отпуска в 2026 году, совмещающего максимальный доход и продолжительный отдых. Анализ производственного календаря и правил расчета отпускных показал, в какие месяцы отдых принесет наибольшую финансовую выгоду, а в какие — позволит продлить каникулы за счет государственных праздников — в материале URA.RU.
Ключевой принцип: почему стоимость рабочего дня меняется
Финансовая эффективность отпуска напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце. Если работник получает фиксированную ежемесячную зарплату, то основной расчет строится на простой формуле:
Стоимость рабочего дня = оклад / количество рабочих дней в месяце
По данной формуле получается, что чем меньше рабочих дней, тем они дороже. По этой причине в январе и мае, когда много праздников и выходных, невыгодно болеть или уходить в отпуск, объяснил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
«То есть если на ваш отпуск попадает, к примеру, 1 мая или 9 мая, эти даты не „съедают“ оплачиваемые дни отдыха, а удлиняют его», — пояснил Гаврилов для RT. Отпускные же рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев и остаются относительно стабильными в течение года, если не было резких изменений в зарплате. Таким образом, выгоднее всего брать отпуск в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, подменяя относительно недорогие рабочие дни на фиксированные отпускные.
Топ самых выгодных месяцев для отпуска по деньгам
Производственный календарь на 2026 год позволяет выделить явных лидеров по финансовой выгоде. Июль — 23 рабочих дня, что является максимальным показателем в этом году. Далее следуют апрель, сентябрь, октябрь, декабрь — по 22 рабочих дня.
«Самый удачный месяц, когда выгодно брать отпуск по деньгам — это июль. На него приходится 23 рабочих дня. Еще месяца, когда выгодно идти в отпуск, — апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. На них приходится по 22 рабочих дня», — отмечают аналитики. В эти месяцы стоимость одного рабочего дня минимальна, поэтому замена их на отпускные оказывается наиболее выгодной для бюджета сотрудника.
Периоды, когда отпуск бьет по карману
Специалисты настоятельно не рекомендуют планировать основной отпуск на месяцы с рекордно низким числом рабочих дней. Январь праздничный месяц с всего лишь 15 рабочими днями. Февраль и май содержат чуть больше — по 19 рабочих дней. Эксперты предупреждают, что рабочие дни в эти периоды самые дорогие, и отдых сразу отразится на бюджете работника.
Искусство длинных каникул: как удлинить отпуск в 2026 году
Для тех, кто ценит не только деньги, но и продолжительность отдыха, в 2026 году можно создать несколько удачных комбинаций:
- Новогодние каникулы-2026: взяв отпуск на 3 дня с 29 по 31 декабря 2025 года, вы получите 14 дней непрерывного отдыха — с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
- Майские праздники: отпуск с 27 по 30 апреля позволит отдыхать 7 дней подряд — с 27 апреля по 3 мая.
- Июньские праздники: чтобы удлинить выходные в честь Дня России, можно присоединить 4 дня отпуска с 8 по 11 июня.
- Новогодние каникулы-2027: планируя вперед, можно взять 3 отпускных дня с 28 по 30 декабря 2026 года и отдохнуть 14 дней до 10 января 2027 года.
Отпуск авансом: возможности и подводные камни
Трудовое законодательство допускает предоставление отпуска авансом, то есть до того, как он был заработан. Хотя термина «отпуск авансом» в ТК РФ нет, эта практика широко распространена.
Кому не имеют права отказать:
- Беременные женщины и женщины в отпуске по уходу за ребенком, их супруги и родственники, ухаживающие за ребенком.
- Многодетные родители (пока младшему ребенку не исполнилось 14 лет).
- Родители детей-инвалидов до 18 лет.
- Совместители, уходящие в отпуск на основной работе.
- Супруги военнослужащих.
Важными ограничениями станут отпускные дни, предоставленные авансом, которые нельзя заменить денежной компенсацией. Также при увольнении работника сумма выплаченных за авансовый отпуск средств может быть удержана из его расчета. Юристы напоминают, если работник брал отпускные дни, которые еще не заработал, нужно будет при увольнении удержать выплаченные отпускные.
Компенсация вместо отдыха: когда это возможно
Заменить неиспользованный отпуск денежной компенсацией можно в строго ограниченных случаях. Возможность предоставится при увольнении — компенсируются все не отгулянные дни. Кроме того, можно получить выплату в течение трудовой деятельности — только ту часть отпуска, что превышает 28 основных дней (для работников оборонно-промышленного комплекса — 21 день). Важно: некоторым категориям работников (несовершеннолетним, беременным, «вредникам» — сотрудникам, занятым во вредных условиях труда) замена отпуска денежной компенсацией не допускается.
