Жителей Запорожской области ввели в заблуждение новостями о топливе

Жителей Запорожской области ввели в заблуждение сообщениями о якобы введении с 1 октября лимитов на покупку топлива. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий, опровергнув соответствующие фейки, которые распространились по соцсетям и мессенджерам.
«Никаких ограничений на объемы продажи бензина и дизельного топлива не вводилось и не планируется. Автозаправочные станции и основные поставщики топлива в регионе обеспечены бензином „Премиум-95“ и дизельным топливом и осуществляют розничную продажу», — написал Балицкий в своем telegram-канале.
Тем не менее он уточнил, что в регионе, как и в ряде других субъектов, действительно наблюдаются временные перебои с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95. Властями принимаются меры для скорейшей стабилизации ситуации, а вопрос находится на контроле у федерального правительства.
Ранее в Запорожской области уже фиксировались перебои с розничной продажей бензина из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах и логистических сложностей. Об этом также говорил Балицкий. При этом он отмечал, что ситуация находится под контролем, передает 360.RU.
