Жителей Запорожской области ввели в заблуждение новостями о топливе

Балицкий разоблачил фейки о лимитах на бензин в Запорожской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Балицкий опроверг фейковые новости о лимитах на топливо в Запорожской области
Евгений Балицкий опроверг фейковые новости о лимитах на топливо в Запорожской области Фото:

Жителей Запорожской области ввели в заблуждение сообщениями о якобы введении с 1 октября лимитов на покупку топлива. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий, опровергнув соответствующие фейки, которые распространились по соцсетям и мессенджерам.

«Никаких ограничений на объемы продажи бензина и дизельного топлива не вводилось и не планируется. Автозаправочные станции и основные поставщики топлива в регионе обеспечены бензином „Премиум-95“ и дизельным топливом и осуществляют розничную продажу», — написал Балицкий в своем telegram-канале. 

Тем не менее он уточнил, что в регионе, как и в ряде других субъектов, действительно наблюдаются временные перебои с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95. Властями принимаются меры для скорейшей стабилизации ситуации, а вопрос находится на контроле у федерального правительства.

Ранее в Запорожской области уже фиксировались перебои с розничной продажей бензина из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах и логистических сложностей. Об этом также говорил Балицкий. При этом он отмечал, что ситуация находится под контролем, передает 360.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Запорожской области ввели в заблуждение сообщениями о якобы введении с 1 октября лимитов на покупку топлива. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий, опровергнув соответствующие фейки, которые распространились по соцсетям и мессенджерам. «Никаких ограничений на объемы продажи бензина и дизельного топлива не вводилось и не планируется. Автозаправочные станции и основные поставщики топлива в регионе обеспечены бензином „Премиум-95“ и дизельным топливом и осуществляют розничную продажу», — написал Балицкий в своем telegram-канале.  Тем не менее он уточнил, что в регионе, как и в ряде других субъектов, действительно наблюдаются временные перебои с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95. Властями принимаются меры для скорейшей стабилизации ситуации, а вопрос находится на контроле у федерального правительства. Ранее в Запорожской области уже фиксировались перебои с розничной продажей бензина из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах и логистических сложностей. Об этом также говорил Балицкий. При этом он отмечал, что ситуация находится под контролем, передает 360.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...