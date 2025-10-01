Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал позицию США по Украине, назвав отказ Вашингтона отправлять своих военных на фронт «слабостью». Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкому изданию.
«Уже весной 2022 года наши американские партнеры заявили, что не будут направлять солдат на Украину. Мы неоднократно говорили Москве, чего мы делать не будем. Это признак слабости», — подчеркнул Макрон для Frankfurter Allgemeine Zeitung. Французский лидер также призвал Европу снизить зависимость от Соединенных Штатов, применив термин «стратегическая неоднозначность» в отношении подходов к украинскому конфликту.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, поставляя оружие и обучая украинских военных. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что любые грузы с западным оружием для ВСУ являются законной целью.
Ранее британский генерал Ричард Бэрронс заявлял о необходимости для Европы увеличить оборонные расходы и предоставить Украине реальные гарантии безопасности, не полагаясь только на США. Он подчеркивал, что слабый ответ на действия России может обойтись дороже, чем решительные меры, и предлагал рассмотреть размещение войск НАТО на Украине как сигнал Москве. Вопрос поддержки Украины обсуждается на фоне изменений в позиции США и заявлений России о законности ударов по западным военным грузам.
