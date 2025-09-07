Британский генерал Ричард Бэрронс назвал пассивность Европы перед Россией более серьезным риском, чем прямой военный конфликт с Москвой. Об этом он заявил в своей колонке для газеты The Times. По его мнению, западные гарантии безопасности для Украины должны быть реальными и долгосрочными.
«Великобритания и Европа должны быть готовы дать мощный отпор России. Слабый ответ на российские действия обойдется в долгосрочной перспективе гораздо дороже, чем увеличение расходов на оборону и быстрое ее осуществление», — заявил Бэрронс
Генерал отметил, что Европа должна срочно увеличить расходы на оборону и не полагаться исключительно на помощь США или на сдержанность российских властей. По его словам, Европа уже тратит на оборону вдвое больше России при минимальном уровне расходов 2% ВВП.
По мнению Бэрронса, западным странам необходимо предлагать Украине гарантии, которые не исчезнут в случае обострения ситуации. Он считает, что самым убедительным сигналом для России стало бы размещение войск НАТО на территории Украины. Кроме того, Бэрронс призвал страны Европы ускорить выполнение планов по увеличению оборонных расходов и обеспечить независимость континента в вопросах безопасности.
Вопрос предоставления Украине реальных гарантий безопасности обсуждается на фоне изменений в позиции США, передает A42.ru. Ранее Вашингтон выразил готовность поддержать европейские страны, планирующие отправку войск для защиты Украины, предоставив им разведданные и помощь в обеспечении воздушной безопасности.
При этом остаются неурегулированными детали взаимодействия с Россией, которая настаивает на учете своих интересов при формировании новой архитектуры безопасности в Европе. Российский президент Владимир Путин также отмечал, что западные военные на Украине будут восприниматься Россией как законные военные цели, передает Pravda.ru.
