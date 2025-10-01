Педагоги со всей России обсудили на форуме, как сделать уроки интереснее

В Национальном центре «Россия» проходит Форум классных руководителей. В нем принимают участие более 1000 педагогов со всей страны. Главная тема встречи — привлечение интереса школьников к урокам истории. Одним из спикеров выступил помощник президента России Владимир Мединский, сообщает пресс-служба центра.
«Интерес к истории, безусловно, есть, но знаний порой не хватает — и это серьезная, комплексная проблема. Важно понимать, что учебник истории лишь один из элементов. Есть родители, учителя, кино, телевидение, интернет и многое другое. Даже компьютерные игры могут создавать условия, при которых изучение истории становится увлекательным, однако для этого необходимо, чтобы все участники процесса прилагали совместные усилия», — отметил Мединский во время дискуссии.
Помимо него, в мероприятии приняли участие министр культуры России Ольга Любимова и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Любимова в своем выступлении акцентировала внимание на ключевой роли педагога в формировании интереса к предмету. По ее словам, личность преподавателя и его вовлеченность определяют результат. Она призналась, что сама заинтересовалась историей и литературой только благодаря своим учителям.
В свою очередь Ковальчук отметил, что гуманитарное образование позволяет человеку взглянуть на мир иначе и глубже понять окружающую действительность. Он подчеркнул: вклад учителей в воспитание личности невозможно переоценить, и именно педагог становится для школьника проводником в мире знаний. В качестве примера Ковальчук рассказал о своих родителях-историках, которые с детства прививали ему любовь к истории страны.
Форум классных руководителей проходит в Москве с 1 по 3 октября. Он объединяет более 1000 представителей системы образования из 89 регионов России и зарубежных стран. Участниками мероприятия стали победители всероссийского конкурсного отбора — всего было подано свыше 48 тысяч заявок. Организатор форума — Министерство просвещения РФ.
Ранее на форуме министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство рассматривает возможность создания отечественной системы искусственного интеллекта для поддержки учителей и школьников. По его словам, внедрение таких технологий должно проходить с учетом интересов педагогов и соответствовать национальным стандартам образования.
